الغزاوي: الأهلي جاهز لتنظيم نسخة استثنائية لبطولة كأس الكؤوس الأفريقية لليد

أكد محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد، على جاهزية النادي لانطلاق البطولة في السادسة مساء اليوم، والتي تقام على صالتي الأمير عبدالله الفيصل والشهداء بمقر الجزيرة.

وأوضح أنه تم الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بالبطولة، من حيث حفل الافتتاح والمباريات وتدريبات الفرق وإقامتها وتنقلاتها، بتنسيق كامل مع الاتحاد الأفريقي لكرة اليد.

وأشار الغزاوي إلى أن مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب وفر كافة الأجواء اللازمة لإنجاح البطولة وخروجها بالشكل الذي يليق باسم الأهلي.

وأضاف أن الأهلي جاهز وقادر على تنظيم نسخة استثنائية من البطولة، تزامنا مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لمرور 50 عامًا على تأسيس الاتحاد الأفريقي، وأن هناك غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لتذليل أي عقبات تواجه الفرق المشاركة بالبطولة.

وشدد رئيس اللجنة على أنه تم تشكيل غرفة عمليات خلال فترة البطولة تعمل على مدار ٢٤ ساعة لحل أي مشكلة تواجه الوفود المشاركة في البطولة.

اليوم.. 8 مباريات في بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد «رجال وسيدات» في نسختها رقم 39، على صالة النادي الأهلي والتي يشارك بها 21 فريقًا بواقع 10 فرق في منافسات الرجال و11 فريقا في منافسات السيدات.

وجاءت مباريات اليوم كالتالي:

-منافسات الرجال

• فانز الكاميروني مع رد استار الإيفواري الساعة 10 صالة1.

• وداد سمارة المغربي مع دي جي إس كي من الكنغو الديمقراطية الساعة 12 صالة1.

• سبورتنج مع رجاء أغادير المغربي الساعة 2 صالة2.

• الأهلي مع كركوس الأثيوبي صالة 1 الساعة7 .

منافسات السيدات

• بترو أتليتكو الأنجولي مع سبورتنج صالة 2 الساعة 12.

• جي إس بي مع مكنين التونسي صالة 1 الساعة 2.

• الأهلي مع أوتوهو الكونغولي صالة 1 الساعة 4.

• النواصر المغربي مع هبيتات الإيفواري صالة 2 الساعة 4.

ويقام حفل افتتاح البطولة في السادسة مساء، بحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومنصورو أريمو، رئيس الاتحاد الإفريقي، وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، ومسؤولي كرة اليد المصرية والإفريقية.

وكشف الاجتماع الفني عن تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين في منافسات الرجال والسيدات.

المجموعة الأولى (رجال):

• الزمالك (مصر) – وداد سمارة (المغرب) - جي إس كي (الكونغو الديمقراطية) – فانز (الكاميرون) – ريد ستار (كوت ديفوار).

المجموعة الثانية (رجال):

• الأهلي (مصر) – سبورتنج (مصر) – رجاء أغادير (المغرب) – كيركوس (إثيوبيا).

المجموعة الأولى (سيدات):

• بترو أتلتيكو (أنجولا) – DGSP (جمهورية الكونغو) – موكنين (تونس) – سبورتنج (مصر) – فانز (الكاميرون).

المجموعة الثانية (سيدات):

• أول أغسطس (أنجولا) – هبيتات (كوت ديفوار) – الأهلي (مصر) – أوتوهو (جمهورية الكونغو) – النواصر (المغرب).