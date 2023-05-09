"البترول" و"البيئة" يبحثان مع شركة كندية التقنيات المبتكرة لنقل ومعالجة البترول الخام

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية عبر الفيديوكونفرانس مع رئيس شركة (BITCRUDE ENERGY) الكندية كال برودر ونائبه لتنمية الأعمال وائل ذكرى وذلك بحضور عدد من قيادات وزارتى البترول والثروة المعدنية والبيئة.

واستعرضت الشركة خلال اللقاء التقنيات المبتكرة التي طورتها لنقل ومعالجة البترول الخام بمعدل انبعاثات صفرى في اطار العمل على استخدام الوقود الاحفورى بأسلوب مستدام وصديق للبيئة، وأوضحت أن التقنيات المبتكرة التي طورتها تعمل على تحويل الخام الى صورة صلبة بما يجعلها آمنة على البيئة اثناء النقل وفقاً لاتجاهات توزيعه الى الأسواق الداخلية او الخارجية ومن ثم أجراء عمليات المعالجة لإعادة الخام الى حالته الاصلية، وكذلك إمكانية تكريره للحصول على منتجات بترولية عالية الجودة.

وقد شهد اللقاء، بحث رغبة الشركة فى التعاون مع مصر واهتمامها بالاستثمار على ارضها في هذا النشاط وذلك في ظل ما لمسته من توجه مصري جاد لتبنى الأساليب المستدامة والصديقة للبيئة في مجال الطاقة وخاصة في استخدام الوقود الاحفورى بشكل مسئول بيئياً بهدف خفض الانبعاثات التزاماً بما أكدته قمة COP27 في شرم الشيخ وانطلاقاً مما تتمتع به مصر من مكانة فريدة كمركز اقليمى للطاقة و بوابة لقارة افريقيا، وعرضت الشركة الكندية مقترح تنفيذ مشروع لمعالجة الخام وكذلك تكريره بتطبيق التقنيات التي تستخدمها بمعدل انبعاثات صفرى.

وقد تم الاتفاق في نهاية اللقاء على دراسة مقترح المشروع الذى تقدمت به الشركة ومدى إمكانية تنفيذه.