ضبط 10.8 طن دجاج و لحوم مخالفة وفاسدة بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض و شوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ و المصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جهته، أوضح اللواء الدكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية ( إدارة المجازر و التفتيش على اللحوم – أقسام الصحة بالإدارات البيطرية ) بالاشتراك مع الجهات المعنية ( مجالس المدن – الرقابة التموينية – مباحث التموين – الرقابة الصحية – الرقابة الإدارية بالشرقية) قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن و الأسماك بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 5 محاضر مخالفة وضبط 10 طن و810 كجم دجاج و لحوم مخالفة مابين 10 طن دجاج مفروم غير صالح للإستخدام الآدمي و(750 كجم) دجاج مفروم وتم سحب عينات لتحديد صلاحيتها و (50 كجم) لحوم مصنعة مجهولة المصدر و 10 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وتم تحرير محاضر المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.