العائدون من السودان: حصلنا على كل الدعم والمسئولون "ساعدونا ومكانوش بيناموا"

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” لقطات حية لوصول سفينة حربية مصرية إلى ميناء سفاجا تقل مصريين وأجانب من ميناء بورتسودان، اليوم الثلاثاء، فيما أجرت لقاءات مع بعضهم للتعرف على أحوالهم.

ووجهت إحدى مواطنات السودان، الشكر للرئيس السيسي والقوات المسلحة المصرية على مساعدتهم للخروج من السودان بسلام، فيما علق آخر أن السفارة المصرية فتحت يدها للمصريين وسهلت نزولهم بعد حدوث تطورات كثيرة على الأرض هناك.

وقالت مواطنة مصرية عائدة: إنه تم تقديم الخدمة اللازمة لهم خلال رحلة العودة وكل ما طلبوه حصلوا عليه، قائلة "ساعدونا ومكانوش بيناموا".

وتواصل السلطات المصرية عملية إجلاء العالقين المصريين وآخرين من جنسيات مختلفة من ميناء بورتسودان، حيث بدأت عمليات الإجلاء أمس بواسطة سفينة مصرية، فيما تتواصل عملية إجلاء الرعايا المصريين حتى الوصول بسلام لأرض الوطن.