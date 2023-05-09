الأحد.. مركز توثيق وبحوث أدب الطفل يناقش مسرحية "لعب × لعب"

يعقد مركز توثيق وبحوث أدب الطفل بالإدارة المركزية للمراكز العلمية برئاسة الدكتور أشرف قادوس، الملتقى الشهري الثامن والأربعين لمبدعي ونقاد أدب الطفل حول نص مسرحية "لعب × لعب" للكاتب والمخرج المسرحي مجدي مرعي، وذلك في الثانية ظهر الأحد المقبل، بمقر المركز في المنيل، تحت إشراف الدكتور أسامة طلعت رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.

يتحدث فيها كل من: الناقد الفني الدكتور محمود سعيد، رئيس تحرير مجلة أوراق ثقافية سابقًا، وكاتبة الأطفال الدكتورة عطيات أبو العينين، والدكتور صلاح معاطي، رئيس شعبة الخيال العلمي باتحاد الكتاب والكاتب والمخرج أحمد إسماعيل عبد الباقي، يدير اللقاء: الكاتب المسرحي أحمد زحام.