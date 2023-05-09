حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بأسيوط

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة (منفلوط) أسفرت جهودها عن ضبط عدد (35) قطعة سلاح نارى عبارة عن (رشاش جرينوف –13 بندقية آلية – 8 بنادق خرطوش – 13 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة (26 متهما "لعدد 14منهم معلومات جنائية").

ضبط عدد (5) قضايا اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (6 متهمين "لعدد 5 منهم معلومات جنائية").

تنفيذ عدد (622) حكم قضائى متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.