فيديو.. السيسي يستقبل مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الأمنية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفريق أول توت جلواك، مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الأمنية، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تطورات الأوضاع في بلاده، بحضور اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، وذلك وفقا لما عرضته فضائية “إكسترا نيوز”.

وسلم مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الأمنية، الرئيس السيسي، رسالة من الرئيس سلفاكير حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستعراض تطورات الأوضاع في السودان.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم التشاور حول المقترحات التي يمكن أن تحل الأزمة في السودان بما يحافظ على سلامة وأمن الشعب السوداني الشقيق.

وأكد الرئيس السيسي، ضرورة إفساح المجال لإطلاق حوار بناء لحل الخلافات وتسوية الأزمة وبالتالي استكمال المسار السياسي بما يحقق تطلعات الشعب السوداني ويصون مصالحه.

