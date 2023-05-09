حجز 3 أشخاص لمحاولة تهريب عملات أجنبية في مطار القاهرة

أمرت نيابة النزهة، بحجز 3 اشخاص لمحاولة تهريب عملات أجنبية فى مطار القاهرة، 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.

وفي وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة القبض على سيدة مقيمة بمحافظة القاهرة لحيازتها مبالغ مالية كبيرة "عملات أجنبية" بالمخالفة للقانون، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرتها البلاد.

وبمواجهتها أقرت باشتراكها مع (سيدة - مقيمة بالقاهرة) متواجدة بساحة انتظار السيارات خارج الدائرة الجمركية على إرسال مبالغ مالية لها مع بعض المواطنين بدعوى تركها معها سهوًا.. تم ضبطها وبحوزتها (مبالغ مالية "عملات أجنبية") وبمناقشتها أقرت بما سبق.

وضبط احد الأشخاص لحيازته (مبالغ مالية "عملات أجنبية") كانت مخبأة بحقيبته وأسفل طيات ملابسه بالمخالفة للقانون، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرته البلاد وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.



