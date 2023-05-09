بحضور وزير الكهرباء.. انطلاق المعرض الدولي للتبريد والتكييف 17 مايو

تنطلق فعاليات الدورة السابعة للمعرض والمؤتمر الدولي HVAC-R EGYPT EXPO – ASHRAE CAIRO، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 19 مايو المقبل، بمركز مصر للمعارض، وذلك تحت رعاية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة .

ومن المقرر أن يفتتح الدورة السابعة للمعرض والمؤتمر الدولي لصناعات التبريد وتكييف الهواء ، الدكتور المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة .

ويشارك في فعاليات الافتتاح عدد من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ وأعضاء نقابة المهندسين المصرية ومجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، وجمعية “أشري القاهرة”، بالإضافة لحضور العديد من رؤساء البنوك ومؤسسات التمويل ورؤساء المجالس التصديرية، وعدد من سفراء الدول الأفريقية والعربية والأجنبية بالقاهرة وجمعية أشري بيراميدز.

ومن المقرر أن يضم المعرض أجنحة دولية بمشاركة أكثر من 250 عارضا من كبرى الشركات والمصانع العالمية والمحلية المتخصصة فى مجال صناعة التبريد وتكييف الهواء ومجال العزل الحراري والتهوية، وأنظمة التبريد، ونظم الحماية، وقطع غيار وحدات المناولة وأجهزة التحكم، والتي تسعى لتقديم مجموعة شاملة من المنتجات المناسبة للسوق المصري.

هذا وقد بلغ عدد الزائرين في المعرض والمؤتمر الدولي لصناعات التبريد وتكييف الهواء، خلال دورته السابقة ما يقرب من 17000 ألف زائر متخصص على مدار 3 أيام من مصر والدول العربية والأفريقية والأجنبية.

ويتضمن المؤتمر و المعرض الدولي لصناعات التبريد والتكييف عددا من الندوات والنقاشات حول مستقبل صناعة التبريد والتكييف واستعراض الجديد في مجال العزل الحراري والتهوية، وأنظمة التبريد، ونظم الحماية، وقطع غيار وحدات المناولة وأجهزة التحكم، فضلاً عن استعراض الفرص والتحديات أمام الصناعة ووسائل نموها وتطورها، والاطلاع على التجارب الدولية وأحدث النظم العالمية في هذا القطاع.

ويعقد جلسات ورش عمل على مدار ثلاث أيام المعرض تناقش عدة موضوعات منها الصيانة الوقائية والعلاجية لأجهزة التكييف والتدفئة،

الخدمات الفنية والتمويلية المقدمة من مكتب الالتزام البيئي اتحاد الصناعات المصرية في مجالات التنمية المستدامة،

كيفية منع الأعطال في معدات التبريد، اتفاقية فينا وبروتوكول مونتريال إليه العمل والالتزامات الصيانة الصحيحة للمبخرات والمكثفات وغيرها وغيرها من ورش العمل المميزة.

ويُعد المعرض أحد أقوى المعارض المتخصصة والوحيدة في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمجال العزل الحراري والتهوية وأنظمة التبريد ونظام الحماية وقطع الغيار وحدات المناولة وأجهزة التحكم في الشرق الأوسط، إذ يشارك به أكثر من 250 شركة من كبريات الشركات المتخصصة في المجال ومن بين أهم وأكبر الشركات المحلية والأجنبية المشاركة في المعرض العاملة في المجال إضافة إلى أجنحة وطنية للعديد من الدول العربية والآسيوية والأوروبية ومن بينها أجنحة من الصين – الهند – تركيا – البحرين – أوذبكستان – الإمارت العربية – إسبانيا – فيتنام - إيطاليا.

ويذكر أن المعرض يقام خلال الفترة من 17 إلى 19 مايو الجاري، بمركز مصر للمعارض، محور المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة.