التموين: صرف زجاجة زيت وكيلو سكر للفرد حسب احتياجاته

أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا تنظيمًا لصرف السلع التموينية للمواطن نص على صرف زجاجة زيت عبوة 800 ملي لكل فرد على بطاقة التموين وبحد أقصى 4 زجاجات زيت، و1 كيلو سكر لكل فرد حسب احتياجاته وبحد أقصى 6 ك سكر على البطاقة.

كما شمل التوجيه صرف 1 ك أرز للبطاقة التى يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و 2 كيلو للبطاقة التى بها 4 أفراد فأكثر أو عبوة مكرونة زنه 800 جرام للبطاقة التى يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و 2 عبوة زنه 800 جرام للبطاقة التى بها 4 أفراد فأكثر.

ونص التوجيه الصادر على صرف باقي مستحق الدعم من قائمة سلع المنظومة التموينية وشمل التوجيه أيضا وجود حد أقصى لتجاوز إجمالي قيمه السلع المشتراة لرصيد الدعم ويتم دفعه نقدًا بقيمة 5 جنيهات.

وأكد التوجيه على حق المواطن فى صرف الدعم المخصص له من خلال أحد المنافذ التموينية داخل محافظته، وباستخدام بطاقته التموينية بحد أقصى ٤ مرات خلال الشهر يتردد فيهم على هذه المنافذ.

وفي سياق متصل أكد أحمد كمال المتحدث الرسمي، أن التوجيه الوزاري نص على بدء العمل به من 10-5-2023 لافتا إلى أن المديريات التموينية سوف تتابع ذلك للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأشار المتحدث الرسمي معاون الوزير إلى أن المستفيدين من الدعم يصل عددهم إلى 64 مليون مواطن تصرف لهم الدولة ما يزيد على 30 سلعة شهريًا من خلال ما يقرب من 40 ألف منفذ تمويني متنوع ما بين منافذ مشروع جمعيتي وبدالي التموين إضافة إلى المجمعات الاستهلاكية.