معارك طاحنة في باخموت بين الجيش الروسي والأوكراني

دارت معارك طاحنة بين الجيش الروسي ونظيره الأوكراني في مدينة باخموت الأوكرانية الاستراتيجية في محاولة من الجيش الروسي للسيطرة على باخموت بعد تراجعه خلال الأسبوع الماضي، بعد الدعم العسكري الغربي الكبير الذي تقدمه دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية للجانب الأوكراني.

وتمكنت الدفاعات الأوكرانية من التصدي لهجمات للجيش الروسي، حيث تنشط أجهزة الدفاع الجوي الأوكراني في المدن الاستراتيجية الأوكرانية وعلى رأسها كييف وباخموت.

وأكد رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط صواريخ كانت في طريقها إلى إصابة أهداف أوكرانية، حيث سقط حطام الصاروخ على منزل في كييف، مضيفًا أن الحادث لم يسفر عنه وقوع ضحايا، وأن الأضرار ليست كبيرة.

وكشف قائد قوات فاغنر الروسية، يفغيني بريغوجين، أن قواته نجحت في السيطرة على عدة مناطق بغرب كييف، بعد وصول الإمدادات والذخيرة التي سبق أن طلبها من الجيش الروسي في وقت سابق.