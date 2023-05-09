بالفيديو.. الزراعة: الاعتماد على تقاوي جديدة أدى لارتفاع متوسطات إنتاج القمح بشكل كبير

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك اهتمامًا كبيرًا من المواطن والفلاح المصري بموسم حصاد القمح، لأن القمح يمثل للمصريين العنصر الأساسي للغذاء لقمة العيش، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تنفذ حاليًا، مشروعات عملاقة، تعظم من ريادة القطاع الزراعي، مؤكدًا أن الدولة المصرية تحافظ على حياة الفلاح المصري من خلال تقديم مشروعات خدمية ومشروعات إنتاجية.

وأضاف "القرش" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية تعمل على توسيع المناطق التي يتم زراعتها، مثل مشروع مستقبل مصر، ومشروع الدلتا الجديدة، ومشروع توشكى، بالإضافة إلى مشروع الريف المصري الجديد، ومشروع تعمير وتنمية سيناء.

وتابع، أنه يتم العمل حاليًا على تطوير الأراضي القديمة للمزارعين، وذلك من خلال توفير التقاوي للمزارعين، مؤكدًا أنه تم توفير تقاوي معتمدة بنسبة 70% من جملة الإنتاج للقمح، في الموسم الحالي لحصاد القمح.

وأردف، أن الاعتماد على تقاوي جديدة في زراعة موسم حصاد القمح الحالي أدى إلى زيادة إنتاج محصول القمح، مؤكدًا أن متوسطات إنتاج القمح ارتفعت بشكل كبير حيث بلغت من 20 إلى 22 إردب قمح، بدلاً من 10 إردب قمح.

وأكد: "كنا بننتج 20 ألف طن من التقاوي، وحاليًا ننتج حوالي 150 ألف طن من التقاوي، وذلك يزيد من فرص تلبية احتياجات المزارعين".