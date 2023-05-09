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الثلاثاء 09 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

30 شابًا وفتاة من الوادي الجديد في البرنامج الرئاسي "أهل مصر"

رحلة اهل مصر لشباب
رحلة اهل مصر لشباب الوادي الجديد
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أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن مشاركة 30 شابًا وفتاة من أبناء المحافظة في البرنامج الرئاسي " أهل مصر" للمحافظات الحدودية. 

وقال بهاء شوقي، مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إن شباب المحافظة المشاركين في البرنامج هم من أبناء مركزي الخارجة وباريس ويستمر تنفيذ البرنامج لهم حتى يوم 11 مايو الجاري والذي يتضمن تنفيذ رحلات لهم في عدة محافظات بالجمهورية مع معسكرات تثقيفية وندوات عن أبرز القضايا المجتمعية والوطنية. 

وأكد بهاء، أن البرنامج يتضمن زيارة أبرز المعالم السياحية والأثرية لبعض المحافظات أهمها القاهرة والإسكندرية، فيما تهدف هذه الرحلات زيادة الوعى والانتماء لدى أبناء الوطن وتكفل تحقيق الأهداف المرجوة منها تنمية روح الأخوة والتعاون .

 

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