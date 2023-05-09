فلسطين توجه تحذيرا عاجلا للإدارة الأمريكية بشأن جرائم إسرائيل

وجه الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، اليوم الثلاثاء، تحذيرا عاجلا إلى الإدارة الأمريكية بشأن السماح لسلطات الاحتلال الاسرائيلي في التمادي في جرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة أنها تطال الأطفال والنساء والمقدسات.

وأدان أبو ردينة، التصعيد الإسرائيلي الخطير بحق الفلسطينيين واستهدف الأطفال، والنساء، والبيوت في قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس، والتي كان آخرها استشهاد 13 فلسطينيا، من بينهم أطفال ونساء في قطاع غزة، و13 إصابة بالرصاص في نابلس، بالإضافة إلى الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك.

وحمل الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية حكومة الاحتلال الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير الذي يجر المنطقة الى مربع العنف والتوتر وعدم الاستقرار .