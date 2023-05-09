"ثقافة الفيوم" يختتم فعاليات العرض المسرحي "خالتي صفية والدير"

اختتم فرع ثقافة الفيوم، العرض المسرحي "خالتي صفية والدير"، لفرقة بيت ثقافة سنورس المسرحية، والذي قدم على خشبة مسرح نادي المعلمين بسنورس على مدار الأسبوع الأول من مايو الحالي، ضمن النشاط المسرحي بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

ودارت أحداث العرض حول صفية التي تقع بحب الشاب حربي وتتزوج خاله عسران بعد تأكدها من حبه لأخرى، وبعد تدبير العمدة المكائد بين حربي وعسران، يقتل عسران للدفاع عن نفسه ويحبس حربي، فتقرر صفية تربية ابنها حسان ليأخذ بثأر أبيه وقتل حربي بعد خروجه من السجن، ولكن يقع ما لم تخطط له صفية.

والعرض تأليف بهاء طاهر، إعداد مسرحي سعيد حجاج، إخراج كمال عثمان، ديكور وملابس مصطفى فكري، أشعار أيمن حافظ، موسيقى وألحان وليد خلف، ديكور وملابس مصطفى فكري، مساعد مخرج عيد عثمان.

ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وقدمه فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، ضمن عروض إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي.