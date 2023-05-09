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الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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فضائيات

بالفيديو.. الزراعة: الاحتفال بموسم حصاد القمح متوارث منذ العصر الفرعوني

محمد القرش
محمد القرش
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قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الاحتفال بموسم حصاد القمح متوارث منذ مصر القديمة، وقد وضح هذا في النقوش الموجودة على جدران المعابد، مشيرًا إلى أن القمح كان شريكًا أساسيًا للمواطن المصري على مدار التاريخ.

وأضاف "القرش" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن القمح يمثل لقمة العيش والحياة للمواطن المصري، إضافة إلى أنه المصدر الرئيسي للغذاء، موضحًا أن منظومة توريد القمح موجودة منذ العصر الفرعوني.

وتابع، أن الدولة المصرية تنفذ مشروعات عملاقة لتؤكد على ريادة القطاع الزراع وتحافظ على حياة المواطن وتقدم له مشروعات خدمية وإنتاجية، موضحًا أن منظومة توريد القمح موجودة منذ العصر الفرعوني، لافتا إلى أن الدولة المصرية تنفذ مشروعات عملاقة لتؤكد على ريادة القطاع الزراع وتحافظ على حياة المواطن وتقدم له مشروعات خدمية وإنتاجية.

وزارة الزراعة الدكتور محمد القرش حصاد القمح المعابد العصر الفرعوني