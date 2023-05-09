بالفيديو.. الزراعة: الاحتفال بموسم حصاد القمح متوارث منذ العصر الفرعوني

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الاحتفال بموسم حصاد القمح متوارث منذ مصر القديمة، وقد وضح هذا في النقوش الموجودة على جدران المعابد، مشيرًا إلى أن القمح كان شريكًا أساسيًا للمواطن المصري على مدار التاريخ.

وأضاف "القرش" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن القمح يمثل لقمة العيش والحياة للمواطن المصري، إضافة إلى أنه المصدر الرئيسي للغذاء، موضحًا أن منظومة توريد القمح موجودة منذ العصر الفرعوني.

وتابع، أن الدولة المصرية تنفذ مشروعات عملاقة لتؤكد على ريادة القطاع الزراع وتحافظ على حياة المواطن وتقدم له مشروعات خدمية وإنتاجية، موضحًا أن منظومة توريد القمح موجودة منذ العصر الفرعوني، لافتا إلى أن الدولة المصرية تنفذ مشروعات عملاقة لتؤكد على ريادة القطاع الزراع وتحافظ على حياة المواطن وتقدم له مشروعات خدمية وإنتاجية.