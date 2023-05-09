احتفالا بالعيد القومي لدمياط.. استعراضات فنية في طابية عرابي

نفذ مركز شباب عزبة البرج التابع لإدارة فرع دمياط احتفالية فنية استعراضية بمناسبة عيد دمياط القومى الذي يوافق الثامن من مايو كل عام.

شارك في الاحتفالية الفنية أعضاء مركز الشباب من الجنسين، يأتى النشاط ضمن خطة مركز الشباب للعام المالي 2022 /2023.

يهدف النشاط إلى معرفة المشاركين بعيد دمياط القومي والتضحيات التي قدمها الشعب الدمياطي من أجل الحفاظ على مدينته ضد المحتل، من خلال زيارة بعض المعالم الأثرية بالمدينة.

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بدء الإطلاق التجريبي لعدد ٢ أتوبيس سياحى لنقل الركاب بمدينة رأس البر بمشاركة مجتمعية من شركة موبكو لإنتاج الأسمدة، معلنة أيضًا عن تشغيل الاتوبيسين برأس البر بشارع بورسعيد حتى شارع النيل وبمدينة دمياط من منطقة السوسنة وحتى ميدان الساعة مرورًا بميدان الشهابية " مجانًا " بمناسبة الاحتفال بعيد دمياط القومى، على أن يتم تشغيله بمدينة رأس البر بشكل منتظم اعتبارًا من أول يونيو المقبل بتذاكر للمرة الواحدة وأخرى ليوم وكذلك يومين.

وأشارت محافظ دمياط إلى أن الأتوبيسين سيساهما فى تحقيق رؤية المحافظة نحو دعم خطة منظومة النقل السياحى داخل المدينة خاصةً خلال أشهر الصيف، حيث سيعمل بجانب الطفطف لنقل الركاب بداية من موقف رأس البر حتى شارع النيل، والعكس، لافتة إلى أن الأتوبيس الواحد يستوعب ٧٢ راكبا وذلك بإجمالى ١٤٤ راكبا للأتوبيسين.

فيما وقد وجهت " المحافظ " الشكر إلى شركة موبكو على مشاركتها الفعالة فى مجالات خدمة المجتمع، مشيرة إلى أنها أسهمت الفترة الأخيرة بإطلاق مشروعين هما تطوير وتأهيل كوبرى دمياط التاريخى والأتوبيسين.

