محافظ أسوان: تشغيل العبارات بين ميناءي قسطل وأبو سمبل لأول مرة منذ افتتاحهما

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه يتم لأول مرة تشغيل العبارات ليلاً ونهاراً بين ميناءى قسطل وأبو سمبل السياحية منذ افتتاحه فى عام 2014 وذلك بهدف إستيعاب الوافدين، حيث تم وضع الشمندورات المضيئة فى المسافة بين مينائى حجر الشمس بقسطل، وأبو سمبل .

لافتاً إلى أنه بناءً على تكليفات القيادة السياسية والحكومة فقد قامت المحافظة أيضاً بتركيب 45 عمود إنارة اعتماداً على توليدها من الديزل بالطريق المؤدى لمدخل مرسى ميناء حجر الشمس بقسطل لعبارات القوات المسلحة، بالإضافة إلى مرسى ميناء عبارات الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بتكلفة 3.7 مليون جنيه لتحقيق السيولة المطلوبة .

وأشاد محافظ أسوان بجهود مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية، وشباب المتطوعيين لتعاونها الكبير مع الأجهزة الحكومية مما أسهم فى تخفيف المعاناة عن الوافدين من دولة السودان، لافتاً إلى أن موقف كركر الدولى يشهد جهود مكثفة للتيسير والتسهيل على القادمين من السودان من خلال الحافلات وذلك بتذليل كافة العقبات ، وتوفير الخدمات الصحية والغذائية ومياه الشرب ووسائل النقل من الأتوبيسات وقطارات السكك الحديدية ، وكذا الخدمات الترفيهية للأطفال أو النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات أو غيرها من الخدمات الأخرى .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى تستكمل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان جهودها المتواصلة لتقديم الخدمات المختلفة للوافدين القادمين من دولة السودان الشقيقة فى ظل تداعيات الأزمة الحالية ، وذلك عبر المعابر البرية فى أرقين وقسطل، ومستشفى أبو سمبل الدولى ، بجانب الموقف الدولى بكركر .

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