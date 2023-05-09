الرئيس الروسي يهنئ نظيره التركمانستاني بعيد النصر

ذكرت صحيفة "تركمانستان المحايدة" الحكومية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأ نظيره التركمانستاني سيردار بردي محمدوف بالذكرى الـ78 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى.

وأوردت الصحيفة نص الرسالة التي وجهها الرئيس الروسي إلى بردي محمدوف بهذه المناسبة: "إن الذكرى المشرقة لأولئك الذين - بشجاعتهم في الجبهة - والعمل غير الأناني في المؤخرة، هزموا الغزاة النازيين وأنقذوا البشرية من الطاعون البني، ستعيش إلى الأبد في قلوبنا."

كما عبر الرئيس الروسي عن ثقته بأن "التقاليد الجيدة للأخوة القتالية والمساعدة المتبادلة التي تم ترسيخها خلال سنوات المعاناة العسكرية الخطيرة ستواصل المساهمة في التنمية المثمرة لعلاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية المتعمقة بين روسيا وتركمانستان".

وأضاف: "أطلب منكم أن تنقلوا إلى قدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى الذين يعيشون في بلدكم، أخلص التهاني، إلى جانب تمنياتي لهم بالصحة والروح الطيبة وطول العمر".