رئيس حى العجوزة: قرارات إزالة بشارع غزة وتحويل الجراجات إلى مكاتب ومخازن بالمهندسين

شن حي العجوزة برئاسة اللواء ياسر سامى مدين رئيس الحى حملة مكبرة على السناتر التعليمية فى اطار التصدي لظاهرة البناء المخالف، وتمكن حى العجوزة من الاستمرار فى تنفيذ قرارات الإزالة الفورية لمخالفات البناء والتعديات وتغيير النشاط بدون ترخيص بالشوارع والميادين والعقارات التابعة للحي، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق بالحي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأسفرت الحملات عن الإزالة الفورية لسنتر تعليمى ورووف مخالفين بالعقار ٢٩ شارع غزة لتغييرة النشاط من جراج الى سنتر تعليمي ، يأتى ذلك بناء على توجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة بالتصدى لمخالفات البناء وازالتها في الحال.

كما تمكنت الحملة من إزالة حوائط وبدرومات ومكاتب ادارية ومخازن مخالفة داخل الجراج الخاص بالعقار ٣٠ شارع غزة وايضا الجراج الخاص بالعقار ٤٠ شارع غزة وذلك لإستغلالهم فى غير الرخصة الصادرة لهم وتحويل الجراجات الى مكاتب ومخازن وتم رد الجراجات لأصلها طبقا لما هو صادر بالرخصة مع استمرار المرور الدورى على الحالات التى تم ازالتها لضمان عدم تكرار البناء والتعديات مرة اخرى، وتم تحرير المحاضر العاجلة للمخالفين دون تهاون والتحفظ على المعدات المستخدمة في المخالفات ومصادرتها.