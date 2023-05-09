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الثلاثاء 09 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

المستشار أحمد مناع يتفقد مبنى مجلس النواب بالعاصمة الإدارية

مقر مجلس النواب بالعاصمة
مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية
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تفقد المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، مبنى المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة سير العمل  وكل التجهيزات الخاصة بمبنى مجلس النواب.

وخلال الزيارة، اطلع المستشار أحمد مناع على التجهيزات النهائية لقاعة المجلس، كما أجرى جولة داخل المبنى شملت المكاتب الرئيسية وقاعات الاجتماعات وصالات الاستقبال، وكذلك المكاتب الخاصة بالعاملين بالأمانة العامة لمجلس النواب.

وأعرب المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب عن شكره للقائمين على تنفيذ مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة وكافة العاملين لما تحقق من إنجاز، مشيداً بالجهد المبذول، مؤكداً أن المقر الجديد لمجلس النواب يمثل طفرة إنشائية تليق بتاريخ المؤسسة التشريعية العريقة.   

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