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الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

"كان يقود دراجته" مصرع طفل دهسه قطار ببني سويف

صورة تعبرية
صورة تعبرية
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لقي طفل يبلغ من العمر 11 عامًا، مصرعه نتيجة دهسه قطار بمزلقان الشناوية بمحطة السكة الحديد بمدينة ناصر شمال محافظة بني سويف، ونقلت سيارة إسعاف الجثة إلى مستشفى ناصر المركزي ووضعها تحت تصرف النيابة العامة .
وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بطفل بمحطة مزلقان السكة الحديد بمركز ومدينة ناصر شمال بنى سويف، وعلى الفور انتقل الرائد شريف جمال رئيس وحدة المباحث بالمركز إلى مكان الواقعة .
 وبمعاينة مكان الواقعة التى أدت إلى مصرعه في الحال، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى المستشفى، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات بالواقعة.

مصرع طفل مزلقان القطا ببني سويف مركز ناصر