كأس مصر.. 35 مباراة متتالية وراء استبعاد زيزو من قائمة الزمالك لمواجهة بروكسي

فضل الكولمبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إراحة أحمد السيد زيزو، لاعب الفريق، من مواجهة بروكسي، المقرر لها، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السادسة مساء، على استاد القاهرة، لحساب منافسات دور الـ 32 من مسابقة كأس مصر 2023.

وعقد أوسوريو، جلسة خاصة مع زيزو، طالبه خلاله بتنفيذ برنامج تدريبي خاص، في ظل استبعاده من مواجهة بروكسي، لإراحته بعد خوض 35 مباراة متتالية دون الحصول على راحة.

وشهدت القائمة استبعاد محمد عبد الشافي وأحمد فتوح وعبد الله جمعة وعمرو السيسي للإصابة، ومصطفى الزناري وعمر جابر لأسباب فنية،وتأتي القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - محمود شبانة - محمد طارق - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد بلحاج- محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا.