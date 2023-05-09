مريضة تسرق شقة طبيبها المعالج بروض الفرج.. وهذا قرار النيابة

قررت النيابة العامة، إحالة المتهمة بسرقة شقة طبيبها المعالج في منطقة روض الفرج إلى المحاكمة الجنائية.

وتعود كواليس الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة من (طبيب، مقيم بدائرة القسم) بتضرره من إحدى السيدات المريضات طرفه وزوجها لحضورهما للشقة محل سكنه "كائنة أعلى مقر العيادة خاصته" بدعوى استشارته طبياً، وتمكنا من مغافلته وسرقة الحقيبة الخاصة به، وبداخلها (عدد "2" هاتف محمول، مبلغ مالى، بعض المستندات الشخصية) ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكبى الواقعة، وتبين أنهم (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ، سيدتان "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القليوبية).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط (المتهمين المشار إليهما) وبحوزتهما (مبلغ مالى، عدد 2 هاتف محمول المستولى عليهما)، وتبين أن المتهم "محبوس على ذمة إحدى القضايا".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" بالاشتراك مع المتهم المشار إليه، كما اعترفا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية والتخلص من باقى محتويات الحقيبة بإلقائها بالطريق العام ، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهما بارتكاب الواقعة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.