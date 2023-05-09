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الثلاثاء 09 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

أهم أنواع حافظات الهاتف المحمول وتأثيرها على أداء البطارية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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علاقة حافظات الهواتف قد تؤثر على اداء البطارية  في حين أن حافظات الهواتف الذكية المصنوعة من البلاستيك والمطاط والسيليكون رائعة لامتصاص الصدمات وحماية الأجهزة من دخول السوائل إليها إلا أنها قد تسهم في رفع درجة حرارتها لأنها تعمل كعازل يحيط بها.

وأثناء شحن الجهاز وهو بداخل الغطاء الذي يحميه , سترتفع الحرارة المحيطة به مما قد يؤثر بشكل سلبي على سعة البطارية , لذلك من المستحسن أن ننزع غطاء الهاتف عند شحنه لتفادي المشكلة المحتملة.

وتعتبر الأغطية المصنوعة من السيليكون أفضل من الأغطية البلاستيكية أو الجلدية.

وفي المجمل تنصح شركات تصنيع الهواتف بالحفاظ على شحن البطارية بين 30 و 70 بالمئة لضمان الحصول على أفضل عمر لها. 

كما يمكن أن يؤثر الشحن الزائد أو الشحن المنخفض أيضا على عمر بطارية هاتفك .

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