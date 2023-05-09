غلق وتشميع كافيه بدون ترخيص وضبط 3 مخالفات للمواعيد المقررة للورش بالدقي

شن حي الدقي حملة إشغالات موسعة برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، وذلك بمرافقة شرطة المرافق استهدفت رفع الإشغالات بشوارع إيران وأحمد الزيات.

وتمكنت الحملة أثناء سيرها من ضبط 3 مخالفات للمواعيد المقررة للورش، كما تم تطبيق المواعيد الصيفية، وكان قد شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتنفيذ قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بكل حسم فيما يتعلق بالتطبيق الواضح والقوي بشأن المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة بحيث تغلق في الساعة 11 مساء.

وأكد المحافظ ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين للمواعيد الصيفية لغلق المحلات، حيث تبدأ عقوبة مخالفة المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والكافيهات والمطاعم بإنذار كتابى لكل من يخالف القرار، ووفقا للقانون تتم متابعة المخالف لمدة 15 يوما.

وفي حال تكرار المخالفة، يتم توقيع عقوبة الغلق لمدة شهر وعدم فتح المحل أو المقهى إلا بتصريح كتابى من المركز التكنولوجي للتراخيص، وأخيرًا فى حال مخالفة المواعيد المقررة للفتح والغلق يتم إلغاء الترخيص.

كما تمكنت الحملة تنفيذ قرار غلق وتشميع كافيه بدون ترخيص، ورفع إشغالات الكافيهات المخالفة بالأشغال أو مخالفة للترخيص، مصادرة عدة إشغالات تم إيداعها بمخزن الحي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية، وتم إيداع المضبوطات في مخازن الحي.

