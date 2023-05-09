مصرع وإصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون بإصابات متنوعة، اليوم الثلاثاء، إثر حادث تصادم سيارتين على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي في نطاق قرية سواني جابر التابعة لمركز ومدينة الضبعة، وتم نقلهم لمستشفى الضبعة المركزي لتلقي العلاج اللازم، والتحفظ على الجثة بمشرحة ذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.

استقبل مستشفى الضبعة المركزي بمحافظة مطروح، جثة هامدة باسم عبدالنبي أحمد محمد 49 سنة، مقيم القاهرة، و3 مصابين هم: محمد جمال محمد علي 24 سنة، المنوفية، يعاني من سحاجات وكدمات متفرقة بالجسم، وحمد محمد يوسف 33 سنة، الفيوم، سحاجات وكدمات متفرقة بالجسم، وصبحي محمد أحمد الشاعر 53 سنة، المحلة الكبرى، يعاني من اشتباه كسر بالعمود الفقري.

تم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.