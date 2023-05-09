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الثلاثاء 09 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الثلاثاء

البورصة
البورصة
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ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 17,718.91 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر " EWI-EGX70" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 3,063.23 نقطة، وكذلك المؤشر "EGX100" هو الآخر بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 4,651.83 نقطة.       

كما صعد مؤشر EGX50 بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 3,149.37 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30capped بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 21,225.11نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.46%، مسجلا 7,371.96 نقطة، وكذلك مؤشر EGX ESG بنسبة 0.27% وصولا لمستوى 2,898.77 نقطة.

البورصة مستهل التعاملات