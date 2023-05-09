العربي: اختيار 11 عضوا في انتخابات مجلس إدارة غرفة القاهرة بالتزكية

أعلن المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، نتائج انتخابات غرفة القاهرة للدورة الجديدة 2023 - 2027، وتم اختيار الـ11 عضوًا بالتزكية دون اللجوء للإجراءات الانتخابية المُقرر لها 17 من يونيو المقبل.

وأكد العربي، أهمية فتح لغة حوار لتفضيل المصلحة العامة، مؤكدا أهمية تطوير العمل بما يتناسب مع حجم وثقل تجارية العاصمة وما تمثله من مشروعات في مختلف الأنشطة.

وأعلن العربي الـ11 عضوًا الذين تم الاتفاق على اختيارهم بالتزكية من بين الثلاثين مرشحًا لغرفة القاهرة، وهم " اللواء صلاح العبد وأيمن عشري و سيد النواوي وأشرف الشيمي وأشرف خضر وشريف يحيى وخالد حسانين ومحمد مهران ومحمد منظور وإيهاب سعيد ومحمد سامي".

وتعهد الجميع على التعاون لخدمة هذا الكيان الكبير وهو غرفة القاهرة التي تمثل أكثر من 650 ألف تاجر وصانع ومستثمر ومؤدي خدمات.

وجاءت الجلسة التي دعا إليها المهندس إبراهيم العربي كافة مرشحي غرفة القاهرة لتعلن مدى وعي منتسبي الغرفة ونظرتهم لخدمة الأنشطة المختلفة بما يحقق المصلحة العامة، ولذلك تم اختيار مجموعة توافقية تتعاون مع الجميع لتحقيق هدف واحد وهو رفع اسم غرفة القاهرة بما يحقق رفع اسم مصر عاليًا على كافة الأصعدة.