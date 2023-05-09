مصرع شخص وإصابة آخر في حادث مروري بالوادي الجديد

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب آخر في حادث مروري، اليوم الثلاثاء، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

وتلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.

وتبين انقلاب سيارة نصف نقل بطريق الفرافرة – الداخلة، بمنطقة الكيلو 90 بالطريق، أسفر عن مصرع محمود أحمد محمد يونس، 30 عامًا، ومقيم محافظة الأقصر وشعبان محمد شعبان، 25 عامًا، ومقيم محافظة أسوان بجروح وإصابات متفرقة بالجسم.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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