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الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الصحة: الرئيس السيسي وجه برفع درجة الاستعداد لتقديم الرعاية للقادمين من السودان

المتحدث باسم وزارة
المتحدث باسم وزارة الصحة
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أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية الأحداث في السودان برفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية في جميع المنافذ سواء كانت جوية أو برية أو بحرية لتقديم الرعاية الطبية للقادمين من السودان.

وقال عبد الغفار - في مداخلة هاتفية مع برنامج 8 الصبح المذاع على قناة DMC - إن "وزارة الصحة ركزت على 3 محاور أساسية منها: تقديم الخدمات الطبية من خلال رفع عدد العيادات بالمعابر من 5 إلى 10 عيادات في مختلف التخصصات، سواء أمراض الباطنة والأطفال والنساء والتوليد والأسنان، بالإضافة إلى دعمها بالكوادر الطبية مع رفع درجة الاستعداد الوقائي في التعامل مع أي حالات مشتبه إصابتها بأي أمراض".

وأشار إلى أن المحور الثاني ركز على مستوى التطعيمات، حيث قدمت وزارة الصحة تطعيمات للأطفال منها شلل الأطفال، بالإضافة إلى التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألماني كما تم التعامل مع الجانب النفسي للعائدين، من خلال إنشاء عيادات للدعم النفسي سواء في المنافذ والمعابر أو مستشفيات الأمانة النفسية الموجودة في أسوان.

وأوضح أن المحور الثالث تناول تحويل الحالات التي تحتاج المزيد من الرعاية إلى المستشفيات المختلفة من خلال رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات.

وبشأن تسليم كارت المراقبة الصحية للقادمين من السودان لتقديم الرعاية الصحية لهم لمدة أسبوعين، قال عبد الغفار "انتقلنا إلى مرحلة أعلى من مجرد الكارت الورقي، يوجد لدينا قاعدة بيانات مميكنة يتم التسجيل بها بالإضافة إلى هذا الكارت"، مؤكدا أن المتابعة تكون أكثر كثافة ومتابعة للأطفال والحوامل.

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