أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023

واصلت أسعار صرف الدولار استقرارها مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات، اليوم الثلاثاء، في البنوك العاملة بمصر.

وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري" و"مصر"، سجل الدولار 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات سعر الدولار مقابل الجنيه 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية.. سجلت العملة الأوروبية "اليورو" تراجعا ما بين (10 و15) قرشًا شراءً وبيعًا.. ففي بنكي "الأهلي المصري" و"مصر" سجلت 33.78 جنيه للشراء و33.95 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.89 جنيه للشراء و34.06 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي.. سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية مقابل الجنيه 34.06 جنيه للشراء و34.18 جنيه للبيع.

وبالنسبة للجنيه الإسترليني.. سجل تراجعا ما بين (6-9) قروش شراءً وبيعًا.. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل 38.76 جنيه للشراء و38.96 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل الإسترليني 38.88 جنيه للشراء و39.09 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري 39.05 جنيه للشراء و39.18 جنيه للبيع.

وعربيا.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.. وسجل الدرهم الإماراتي 8.39 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع.. وسجل الدينار الكويتي 99.72 جنيه للشراء و100.63 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي المصري.