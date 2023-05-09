مصر تدين التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة

أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الثلاثاء، التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث قامت القوات الإسرائيلية بقصف قطاع غزة، ما أسفر عن 13 ضحية و20 مصابا حتى الآن، من ضمنهم مدنيون من النساء والأطفال، واقتحام مجموعة من المستوطنين للمسجد الأقصى، صباح اليوم، تحت حماية القوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى استمرار الاقتحامات للمدن الفلسطينية وآخرها نابلس.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان اليوم - رفض مصر الكامل لمثل تلك الاعتداءات التي تتنافى مع قواعد القانون الدولي وأحكام الشرعية الدولية، وتؤجج الوضع بشكل قد يخرج عن السيطرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقوض من جهود تحقيق التهدئة وخفض التوتر في إطار ما تم التوصل إليه من تفاهمات في اجتماعي "شرم الشيخ" و"العقبة"، بهدف تهيئة المناخ الملائم لإعادة تحريك مسار عملية السلام.