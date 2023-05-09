إحالة المتهم بطمس "لوحات سيارته" بروض الفرج للمحاكمة الجنائية

قررت النيابة العامة، إحالة المتهم بطمس اللوحات المعدنية الخاصة بسيارته في منطقة روض الفرج إلى المحاكمة الجنائية.

تعود الواقعة عقب رصد أجهزة وزارة الداخلية تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام قائد إحدى السيارات بطمس أرقام لوحاتها، بالفحص تبين أن السيارة المشار إليها ملك (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج)، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.