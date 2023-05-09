تموين الدقهلية: توريد 173 ألف طن من الأقماح لمواقع التخزين حتى الآن

قال وكيل وزارة التموين بالدقهلية السيد دايرة، إن مواقع التخزين بالمحافظة استقبلت حتى اليوم الثلاثاء، 173 ألف طن من الأقماح وسط تدابير احترازية.

وأضاف وكيل الوزارة - وفقا لبيان - أن عمليات التوريد تتم بسلاسة بجميع مواقع التخزين وأن العمل مستمر في العطلات والأعياد الرسمية، لافتا إلى أن اللجان تعمل بكامل طاقتها في كل مواقع التخزين من الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء.

وأوضح دايرة، أن المواقع التخزينية التي تم اعتمادها كمراكز تجميع بالمحافظة بسعة تخزينية 272 ألف طن شملت 3 صوامع تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين 2 صومعة لشركة المطاحن و23 شونة للبنك الزراعي المصري و9 شون لشركة مطاحن شرق الدلتا، مشيرا إلى أن كل موقع به لجنة، وأكد أن الجميع يعمل على قدم وساق من كافة الجهات المشاركة.