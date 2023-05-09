قريبا.. افتتاح مبان ومنشآت خدمية وترفيهية بجامعة الملك سلمان في سيناء

أعلنت إدارة جامعة الملك سلمان، عن افتتاح العديد من المباني والمنشآت الخدمية والترفيهية، التي تشمل مسجد الجامعة، والمكتبة، وصالات الألعاب الرياضية، وحمام السباحة بفرع مدينة طور سيناء، وكذلك المزرعة التعليمية البحثية الإرشادية الإنتاجية، والمبنى التعليمي الخاص برعاية الحيوانات بالطب البيطري بفرع الجامعة بمدينة رأس سدر، مؤكدة أن الجامعة تهدف دائما لتوفير أفضل المرافق والخدمات لطلابها.

وتمهيدا لافتتاح العديد من المباني والمنشأت الخدمية والترفيهية بالجامعة، تفقد المنشآت الأستاذ الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة رئيس مجلس أمناء جامعة الملك سلمان الدولية، والدكتور أشرف العربي رئيس المعهد القومي للتخطيط ووزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري الأسبق، والأستاذ الدكتور اشرف سعد حسين رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس ولفيف من القيادات الجامعية والتنفيذية.

كان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أكد اهتمام الوزارة بمتابعة تطبيق الجامعات الأهلية الدولية أحدث النُظم العالمية، وتقديم برامج دراسية بينية مُتميزة، والاستفادة من الإمكانيات والتجهيزات المتميزة للورش والمعامل المزودة بأحدث الوسائط التكنولوجية لتأهيل الطلاب لتلبية متطلبات سوق العمل المعاصر والمُستقبلي، وكذلك التأكيد على تنظيم المسابقات والمنافسات الرياضية والثقافية والفنية المختلفة وتشجيع الطلاب على المُشاركة في الأنشطة والفعاليات التي تنفذها الجامعات لصقل مهاراتهم وخبراتهم، وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وفي هذا الإطار، أوضح الأستاذ الدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، أن الجامعة نفذت العديد من الأنشطة والفعاليات خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي.

وأشار حسين إلى أنه جرى إنشاء مركزًا للتحول الرقمي بالمقر الرئيسي للجامعة بمدينة طورسيناء؛ بهدف تحليل البيانات الخاصة بالجامعة والبيانات ذات الصلة لاستخلاص المعلومات اللازمة لدعم اتخاذ القرار، واستخراج التقارير الاحصائية لدعم العمليات الأكاديمية والإدارية، وذلك باستخدام نظم الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن الجامعة شاركت في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي COP27 الذي أقيم بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي، وشاركت الجامعة في مسابقة التحدي الأخضر للاستدامة Green Challenge من خلال التعاون مع شركةSchneider Electric العالمية، وتقدم طلاب الجامعة بعدد من المشروعات البحثية التطبيقية التي تخدم محافظة جنوب سيناء، وفاز طلاب الجامعة بثلاثة جوائز لتميز مشروعاتهم، وحضر حفل إعلان النتائج وتوزيع الجوائز الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، موضحًا أنه جرى تشغيل الفندق التعليمي بمشاركة طلاب الجامعة لاستقبال ضيوف الجامعة خلال فترة المؤتمر، وشارك أكثر من 2000 طالب من طلاب الجامعة في الفاعليات التي جرى تنظيمها خلال المؤتمر، كما شاركت الكليات بورش عمل ومحاضرات بالمنطقة الخضراء.

345449032_577093091156651_7421588452327279667_n

345602661_781388160301335_7790489273597729446_n

345619095_939528147358648_3294809630744647918_n

345894330_958135841990676_2970637688196149285_n

344720997_1911427462568623_5264742610484179985_n

345066515_2450083175144060_8720784938290494798_n