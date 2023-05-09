أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 195 ألفا و620 جنديا

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى حوالي 195 ألفا و620 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و734 دبابة و7 آلاف و258 من المركبات المدرعة و3031 من النظم المدفعية و554 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و307 من أنظمة الدفاع الجوي و308 من الطائرات المقاتلة و294 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 5 آلاف و969 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 388 من المعدات الخاصة و2618 طائرة مسيرة وإسقاط 955 من صواريخ كروز".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.