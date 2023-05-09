ميناء سفاجا يستقبل العالقين المصريين وعدد من الجنسيات القادمين من بورتسودان.. صور

وصلت السفينة الحربية المصرية، إلى ميناء سفاجا، اليوم الثلاثاء، تقل مصريين وأجانب، بعد إجلائهم من ميناء بورتسودان، فيما تقوم القوات المسلحة المصرية بتقديم الدعمً الوجيستي للعائدين المصريين والأجانب لميناء سفاجا.

كما تقوم القوات المسلحة المصرية بتقديم كافة الدعم الصحى والغذائى للعائدين المصريين والأجانب، موضحًا أن السفينة الحربية المصرية تنفذ حاليًا عملية الإجلاء البحرية الأولى لرعايا مصريين وأجانب.

وأكد مصدر ملاحي بميناء سفاجا، أن إجمالي العالقين الذين وصلوا الي ميناء سفاجا، اليوم الثلاثاء، أكثر من 400 عالق مصري ورعايا من جنسيات أخرى.

وأوضح المصدر، أن ضمن العالقين 270 مصريا و 130 من الرعاية الأجانب من عدد من الجنسيات الأخرى وهي "الوليات المتحدة وبريطانيا وكينيا"، وذلك على متن السفينة الحربية المصرية قادمين من بورتسودان.

وفي السياق ذاته، كان في استقبال العالقين والرعايا، اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، واللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا، وعدد من القيادات الأمنية والشعبية بميناء سفاجا البحري.

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