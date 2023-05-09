روسيا تحتفل بالذكرى الـ78 للنصر على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية

تحتفل روسيا، اليوم الثلاثاء، بالذكرى الـ78 للنصر على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية بعرض في الميدان الأحمر وسط إجراءات أمنية مشددة في أعقاب سلسلة هجمات بالطائرات المسيرة، من ضمنها هجوم على الكرملين والذي تلقي موسكو باللائمة فيه على أوكرانيا.

ويوم النصر من أهم العطلات الرسمية في روسيا ويحيي الروس فيه ذكرى التضحيات الكبيرة التي بذلها الاتحاد السوفيتي في أثناء ما يعرف باسم الحرب الوطنية العظمى بين عامي 1941 و1945 والتي راح ضحيتها حوالي 27 مليون مواطن.

وتشهد البلاد عروض عسكرية تقليدية بشرق روسيا لتبلغ الاحتفالات ذروتها بالعرض العسكري الكبير في العاصمة الروسية موسكو، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

وأقيم عرض عسكري في مدينة فلاديفوستوك حيث مرت على طول الشارع المركزي للمدينة طواقم للعسكريين وطلاب الكليات العسكرية، إلى جانب أرتال من المعدات العسكرية الحديثة والمركبات القديمة من عهد الحرب الوطنية العظمى.

وشارك في عرض أقيم بمناسبة عيد النصر في مدينة بيتروبافلوفسك كامتشاتسكي، عاصة كامتشاتكا، ممثلو العديد من وحدات القوات المسلحة المتمركزة في المنطقة، بما فيها المشاة البحرية.

كما جرت عروض عسكرية في يوجنو-ساخالينسك، وخاباروفسك، ونوفوسيبيرسك وعدد من المدن الأخرى في شرق روسيا.

ويقام العرض العسكري الكبير للاحتفال بالذكرى الـ78 للنصر في الحرب الوطنية العظمى في الساحة الحمراء في العاصمة الروسية في الساعة العاشرة صباح اليوم (السابعة بتوقيت جرينيتش)، وسيلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة خلال مراسم العرض.

والعرض في العاصمة الروسية سيحضره عدد من الزعماء الأجانب، حيث وصل إلى موسكو أمس قادة بيلاروسيا وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان وأرمينيا وكازاخستان.

وهذا العام سيشارك ما يزيد عن عشرة آلاف فرد و125 قطعة من المعدات في عرض النصر في الساحة الحمراء، ومن المتوقع أن تكون من ضمنها مدرعات من طرازي "تيجر" و"تايفون-أو"، منظومات صواريخ "إس-400" للدفاع الجوي، وناقلات جنود مدرعة "بي تي إر -82 آ"، وصواريخ عملياتية تكتيكية "أسكندر-إم"، ومنظومات صواريخ أرضية متنقلة "يارس"، وكذلك ناقلات جند مدرعة جديدة من طراز "بوميرانغ".

وستتجتم الاحتفالات بإطلاق ألعاب نارية في الساعة العاشرة مساء.