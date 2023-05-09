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الثلاثاء 09 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الولايات المتحدة تدين إعدام طهران للمعارض الإيراني السويدي حبيب شعب

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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أدانت الولايات المتحدة إعدام السلطات الإيرانية لحبيب شعب الذي يحمل الجنسيتين السويدية والإيرانية، حسبما أفاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وقال بلينكن - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم - إن "الولايات المتحدة تدين الإعدام الجائر لحبيب شعب، الذي يحمل الجنسيتين السويدية والإيرانية. ونتقدم بتعازينا إلى أحبائه ونحن نقف مع السويد والشركاء الآخرين في تصميمنا على مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران".

وكانت محكمة إيرانية قد حكمت على حبيب بالإعدام بتهمة "الفساد في الأرض"، وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام بموجب التطبيق القوانين الصارمة في إيران.

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