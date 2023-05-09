أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023

استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 9 مايو 2023، وذلك بعد أن تراجع بالأمس على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 2,857 للبيع، مقابل 2,914 جنيه للشراء.

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة نحو 2,500 جنيه للبيع، مقابل 2,550 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2,143 جنيه للبيع ، مقابل 2,186 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1,667 جنيه للبيع، مقابل 1,700 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 20,000 جنيه للبيع، مقابل 20,400 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الأونصة نحو 88,857 جنيه للبيع ، مقابل 90,634 جنيه للشراء.

وأخيرا بلغ سعر كيلو الذهب نحو 2,857,143 جنيه للبيع ، مقابل 2,914,286 جنيه للشراء.