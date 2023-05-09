أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023

الثلاثاء 09/مايو/2023 - 08:15 ص

استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، 9 مايو 2023، وذلك على مستوى البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك الخاصة حوالي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع منها بنوك "قطر الوطني الأهلي QNB، والمصرف العربي الدولي، والإسكندرية، والأهلي المتحد، وفيصل الإسلامي، وأبوظبي الأول، والتجاري الدولي CIB، والإمارات دبي الوطني، والمصرف المتحد، وأبوظبي التجاري، وكريدي أجريكول، والمشرق، وبلوم، والمصري لتنمية الصادرات، والاستثمار العربي".

ووصل أعلى سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلى سعر في ميد بنك مسجلا 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

بينما سجل أقل سعر الدولار مقابل الجنيه حوالي 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع في بنوك مصر والأهلي والتنمية الصناعية.