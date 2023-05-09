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الثلاثاء 09 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس صربيا: كل سياسي غربي ألتقيه يطالبني بفرض عقوبات على روسيا

رئيس صربيا، ألكسندر
رئيس صربيا، ألكسندر فوتشيتش
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أعلن رئيس صربيا، ألكسندر فوتشيتش، أن كل ممثل عن الغرب عند لقائه بالقيادة الصربية، يطالبها على الفور بالالتحاق بالعقوبات ضد روسيا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء روسيا اليوم.

وقال فوتشيتش: "لقد اعتدت على ذلك في كل اجتماع معهم، بعد "مساء الخير" على الفور حول العقوبات ضد روسيا".

وأشار إلى أنه على الرغم من أنه لم يعد بعدم دعم العقوبات ضد روسيا المفروضة من قبل الدول الغربية، إلا أن صربيا لا تزال قادرة على الامتثال لقرارات مجلس الأمن القومي في مارس 2022 وعدم الالتحاق بالعقوبات.

وصرح الرئيس الصربي، في وقت سابق بأنه سئم من مطالبات المسؤولين الغربيين لبلغراد بالالتحاق بالعقوبات ضد روسيا.

رئيس صربيا روسيا فرض عقوبات على روسيا