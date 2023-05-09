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الثلاثاء 09 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بسبب جرعة مخدرات زائدة.. نقل الفنان أحمد جلال عبدالقوي لمعهد السموم

الفنان الشاب أحمد
الفنان الشاب أحمد جلال عبد القوى
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تعرض الفنان الشاب أحمد جلال عبد القوى لأزمة صحية وتم نقله إلى معهد السموم بعد ساعات من دخوله مستشفى إمبابة العام، مساء الإثنين، حيث يتلقى الفحوصات الطبية إثر تعرضه لحالة إغماء في أحد المطاعم بمنطقة المهندسين بالجيزة.

 وأكدت مصادر لـ"البوابة نيوز" أن الفنان أحمد جلال عبد القوى سقط على الأرض مغشيا عليه داخل مطعم شهير للأسماك بمنطقة المهندسين، وعقب نقله إلى المستشفى تبين تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات.

 يشار إلى أن الفنان أحمد جلال عبدالقوي، ولد في مدينة القاهرة في عام 1984، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، ومثل في عدد من المسلسلات التليفزيونية، منها: "حديث الصباح والمساء، الليل وآخره، حضرة المتهم أبي، دكتور أمراض نسا".

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