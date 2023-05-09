تطورات الحرب الروسية الأوكرانية.. تخوفات روسية تحسبًا لهجمات قوات كييف.. توقف مفاعلات محطة زابوروجيه النووية.. قوات فاجنر تواصل تقدمها في أرتيوموفسك.. زيلينسكي: نطور مفهومًا جديدًا للأمن الأوكراني

تستمر الحرب الروسية الأوكرانية، وتواصل روسيا التقدم في الأراضي الأوكرانية، مع وجود مقاومة عنيفة من جانب الجيش الأوكراني لمنع الزحف الروسي على الأراضي الأوكرانية مع تخوف كل من روسيا وﺃوكرانيا من الهجمات السريعة التي يقوم بها كل طرف على الآخر.

وﺃمس الاثنين أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفجيني باليتسكي، وقف مفاعلات محطة زابوروجيه الكهرذرية تحسّبا لاستفزازات قوات كييف التي تحضر لهجومها المضاد.

وأشار باليتسكي إلى أن قوات كييف "بدأت في تصريف المياه من السدود" على نهر دنيبر شمالا، مما قد يؤدي إلى انهيار سد كاخوفكا المحاذي للمحطة وإغراق محيطها.

وأضاف: "ارتفع مستوى المياه في خزان كاخوفكا إلى 17.08 متر ونحن نتفهم أن هذا تلاعب مفتعل، وتم تعليق عمل المفاعلات النووية في المحطة" بسبب عدم القدرة على التنبؤ بالخطوات التي قد يقدم عليها نظام كييف.

كما أفادت صحيفة ″USA Today″ بأن الولايات المتحدة ستزيل المعدات السرية من دبابات "أبرامز" التي سيتم تسليمها لأوكرانيا لمنع وقوعها في يد الجيش الروسي.

وخططت الولايات المتحدة في البداية لتجميع دبابات "أبرامز" جديدة للأوكرانيين في أحدث تعديل M1A2، ولكن في وقت لاحق تقرر أخذ الدبابات من البنتاجون لتسريع عمليات التسليم ومن المتوقع أن يتم نقلها بحلول الخريف.

وقال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في اجتماع أمني جديد إن كييف تعمل على صياغة مفهوم جديد بالمطلق لأمن أوكرانيا وسلامة أراضيها.

وأشار إلى أن الإصلاحات الأمنية الجديدة ستحمي عمل المدارس والاقتصاد والبنى التحتية في أوكرانيا.

ولم يقدم زيلينسكي أية تفاصيل حول ماهية الإصلاحات التي تحدث عنها وما الذي ستتضمنه، واختتم بالقول إنه "سيتم تقديم كل ذلك وسيتم تنفيذه".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن مؤسس قوات "فاجنر"، يفجيني بريجوجين، أن قواته تواصل تقدمها في مدينة أرتيوموفسك بجمهورية دونيتسك، ولم يتبقّ سوى 2.36 كم مربع من المدينة تحت سيطرة قوات كييف.

وقال بريجوجين: "المعارك شرسة وقواتنا مستمرة في التقدم. ووفقا للمعلومات الأولية، فقد بدأت الذخيرة في الوصول إلينا".

وأضاف: "تقدمت وحدات "فاجنر" اليوم 130 مترا في اتجاهات مختلفة، ولم يتبق سوى 2.36 كم مربع تحت سيطرة العدو".