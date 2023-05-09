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الثلاثاء 09 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إيطاليا.. اندلاع حريق ضخم في مصنع للتقطير

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت إدارة الإطفاء في إيطاليا أن حريقًا ضخمًا اندلع في مصنع للتقطير بمدينة فينزا في إقليم إيميليا رومانيا، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضحت الإدارة أن 60 من رجال الطوارئ يكافحون الحريق منذ ظهر الإثنين، مشيرة إلى أن 15 منشأة تضررت من جراء الحريق.

ولم ترد أنباء عن حدوث إصابات، وأخلى رجال الإطفاء المنطقة المحيطة في دائرة نصف قطرها كيلومتر واحد كإجراء احترازي.

وطالب المسؤولون 530 شخصًا بمغادرة المنطقة المحيطة، ولم يتضح بعد سبب اندلاع الحريق.

وتعد عملية مكافحة الحريق عملية معقدة بسبب الكحول شديد الاشتعال، الذي جعل عمل خدمات الطوارئ يقتصر على حماية المنشآت غير المتضررة والمباني القريبة.

حريق ايطاليا مصنع للتقطير مدينة فينزا