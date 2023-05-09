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الثلاثاء 09 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

انتشال جثث 27 عاملًا لقوا مصرعهم في حريق داخل منجم ذهب جنوب بيرو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت السلطات في البيرو يوم الإثنين انتشال جثث 27 عاملًا لقوا مصرعهم بحريق في منجم للذهب بمنطقة أريكيبا جنوب البلاد، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

ووقع الحريق الذي يبدو أن انفجارًا أعقبه، على عمق 100 متر يوم السبت.

والكارثة هي واحدة من أسوأ مآسي المناجم في البلاد منذ عقود، علما بأن البيرو تعد أكبر منتج للذهب في أمريكا اللاتينية.

وبحسب خاميس كاسكينو رئيس بلدية ياناكيهوا التي يقع منجم "لا إسبيرانسا" ضمن نطاقها، نجم الحريق عن احتكاك كهربائي وغالبية الضحايا قضوا اختناقا واحتراقا.

وقال رئيس البلدية في تصريح لمحطة "أر بي بي" الإذاعية "تمّ انتشال جثث العمال الـ27".

وذكرت الشرطة في بيان أن 175 عاملا خرجوا سالمين من الحادث.

وقطاع المناجم ركن أساسي في اقتصاد البلاد ويوازي 8.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، علما أن البيرو هي أول منتج للذهب والزنك والرصاص والقصدير في أمريكا اللاتينية، بحسب الإحصاءات الرسمية.

جدير بالذكر أنه في العام 2022 قضى 39 شخصا في حوادث على صلة باستكشاف المناجم، وفق وزارة الطاقة والمناجم.

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