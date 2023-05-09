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الثلاثاء 09 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

تشكيل قوات خاصة في تكساس لحراسة الحدود مع المكسيك ومنع تدفق المهاجرين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن حاكم ولاية تكساس الأمريكية، جريج إبوت، أن سلطات الولاية شكلت وحدات حدودية خاصة تابعة للحرس الوطني لمنع الهجرة غير الشرعية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وعقد إبوت مؤتمرًا صحفيًا في المطار الذي ستنطلق منه الطائرات والمروحيات التابعة لهيئة الحدود الأمريكية إلى الأجزاء الأكثر ضعفا على الحدود مع المكسيك.

وقال: "سيتم نشرهم في أكثر المناطق صعوبة على الحدود لاعتراض وصد وإعادة المهاجرين الذين يحاولون دخول تكساس بشكل غير قانوني. لقد رأينا عددا من الأمثلة عندما حل الحرس الوطني مثل هذه المهام، لكننا سنغير مثل هذه الأنشطة في عملية كاملة".

وأضاف أن الوحدات الجديد مجهزة بكل ما هو ضروري للتعامل بفعالية مع المهام.

وتابع: "يشمل ذلك الطائرات والقوارب وأجهزة الرؤية الليلية ومعدات مكافحة الشغب".

قوات خاصة في تكساس حراسة الحدود مع المكسيك منع تدفق المهاجرين