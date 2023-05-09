ads
الثلاثاء 09 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

أمين عام «التعاون الإسلامي» يشيد بتقديم الكويت وقطر وعمان مساعدات إنسانية للشعب السوداني

الأمين العام لمنظمة
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، بالدعم الإنساني المقدم من قطر والكويت وسلطنة عمان لصالح الشعب السوداني والتي هدفت للحد من الآثار الإنسانية المترتبة على الاشتباكات العسكرية الجارية حاليا في العاصمة السودانية الخرطوم والتي تسببت بأضرار كبيرة على الخدمات وخاصة في القطاع الصحي. 

وأعرب الأمين العام عن تقديره لهذه المبادرات الإنسانية والتي تأتي في إطار التزام هذه الدول بالتضامن الإسلامي. وجدد الأمين العام نداءه العاجل إلى باقي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات المالية والإنسانية والجهات المانحة الدولية للإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى السودان في ظل الوضع الإنساني المتفاقم لاسيما حاجة السودان إلى الإمدادات الطبية والخدمات الصحية ودعم جهود البلدان المجاورة للسودان في استضافة العديد من اللاجئين السودانيين والأجانب.

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه السودان مساعدات قطر عمان الكويت