رئيس مدينة الحسنة يتفقد قرية الريسان لمتابعة الخدمات وتطوير الشوارع

قام اليوم سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء بالمرور علي قرية الريسان التابعة لمركز الحسنه وذلك لمتابعة مستوي الخدمات المقدمه للمواطنين بناءآ علي توجيهات محافظ شمال سيناء بضرورة المتابعة المستمرة لتلبية إحتياجات المواطنين بقري المركز والمدينة والعمل علي إعلاء مصالحهم.

حيث تابع رئيس المركز والمدينة أعمال مبادرة الشباب المتطوعين بالقرية والتي شملت نظافة وتجميل ودهان الارصفه والأعمدة بالشوارع الرئيسية بالقرية بدعم وتعاون من مشايخ ورموز المنطقه وتحت إشراف ومتابعة الوحده المحليه بقرية الريسان.

وقد أثني رئيس المدينة علي الجهود المبذولة من قبل هؤلاء الشباب المتطوعين وطالب سيادته الأهالي بضرورة أن يكونوا خير عون لإنجاح تلك المبادرات الشبابية والحفاظ علي مكتسابتها واستمرارها لتعميمها علي كل القري بنطاق المركز والمدينة تحت شعار "معا يدا واحدة لحياه افضل" مؤكدا ترحيبه بكل مقترح وجهد مخلص للمساهمة في تحسين معيشة المواطنين داخل مركز ومدينة الحسنة.

كما شملت الجولة الميدانية المرور علي المدرسة الابتدائية بقرية الريسان لمتابعة أداء طلبة صفوف النقل الابتدائي والإعدادي لامتحانات الفصل الدراسي الثاني والتأكد من انتظام العملية الإمتحانية داخل اللجان وأداء الطلبة للامتحانات بدون أي عقبات وأكد السيد رئيس المركز والمدينة أنه تم الاستعدادات لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالعديد من حملات النظافة التي تمت خلال الأيام الماضية بالطرق الرئيسية وخاصه أمام المدارس وداخل اللجان لتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمه للحفاظ علي صحة وسلامة جميع الطلبه والساده القائمين على العملية الإمتحانية وأثناء الجولة الميدانية أيضا إلتقي رئيس المدينة بعدد من شيوخ وعواقل القرية وإستمع لمطالبهم وتم مناقشة المشكلات التي تواجههم ووعد بوضع الحلول المناسبة لها

وقال رئيس المدينة إنه سيتم الارتقاء بالقري خلال الفترة المقبلة للظهور بالمظهر اللائق وتكثيف الجهود المبذولة للعمل علي تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.